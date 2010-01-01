Этот раздел является 1/5 частью полного калькулятора, которую я предоставляю вам как пробную страницу. Здесь можно потренироваться, посмотреть, как работает калькулятор, на примере ригель- фермы. Вы задаете известные либо желаемые размеры, выбираете желаемые профтрубы по вашему бюджету, калькулятор производит расчет по всем правилам сопромата и выдает вам в процентах запас прочности (внизу в синем поле). Если запас прочности положителен, значит выбранные трубы использовать можно, если запас прочности отрицателен, значит использовать трубы нельзя. Разумеется, этим калькулятором рассчитать весь навес нельзя, понадобится полный калькулятор. Код доступа можно приобрести за небольшую символическую оплату, 200 руб, см. ниже.

Примечание: в этом разделе уже учтен коэффициент запаса прочности (1,3), то есть, например, калькулятор показал запас прочности 0%, это значит, ферма рассчитана нормально, с коэффициентом запаса прочности (1,3)..

Также, у нас можно

Оплата (месячного *) доступа к полному калькулятору принимается на баланс телефона +7 919 678 0981 (МТС) в сумме 200 рублей, которые так же, можно внести из любой страны через официальный сайт мтс https://moskva.mts.ru/personal.

Чтобы получить сам код доступа, просто сообщите нам,

"оплатил 200 руб" по тому же телефону +7 919 678 0981 (есть ватсап, можно смс сообщением на ватсап), в ответ вы получите код доступа. Чеки присылать не надо, мы ориентируемся по поступлению средств.

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* Код доступа действует до 1-го числа следующего месяца и предоставляется абоненту для постройки (условно) одной конструкции. В первых числах месяца код доступа меняется. Абоненту, внесшему оплату с 25 числа, сообщается второй код на следующий месяц.